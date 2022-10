Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder aus Keller entwendet

Weimar (ots)

Zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro waren die Ausbeute eines oder mehrerer Diebe in der Richard-Wagner-Straße. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag drangen diese auf noch nicht bekannte Weise in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Von hier gelangten sie in die angrenzenden Kellerabteile, aus denen sie ein hochwertiges Cross-Mountain-E-Bike und ein türkisfarbenes Trekkingrad stahlen.

