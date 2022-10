Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht Versichert und ohne Führerschein unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 13-Jähriger schlug Mittwochabend in Dornburg-Camburg über die Strenge. Obwohl der Jugendliche ob seines Alters nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, fuhr er mit einem Moped durch die Straßen. Da der 13-Jährige dabei auch noch eine Menge Lärm verursachte, wurden andere Personen auf ihn aufmerksam und informierten die Polizei. Diese konnte den Minderjährigen wenig später in einer Waldschänke sitzend feststellen. Neben ihm besagtes Moped, dass zu allem Überfluss nicht versichert war. Der 13-Jährige wurde durch die Beamten an seine Mutter übergeben.

