Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Parkrempler geflüchtet

Weimar (ots)

In der Zeit zwischen 09:40 Uhr und 10:40 Uhr am Donnerstagvormittag touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Nissan. Der Wagen wurde von seiner Nutzerin auf einem Parkplatz in der Warschauer Straße abgestellt. Als sie zurückkam, stellte die 35-Jährige Schäden am Heck ihres Autos fest. Ähnlich erging es einem Motorradbesitzer in der Florian-Geyer-Straße. Sein auf Höhe der Hausnummer 5 abgestelltes Motorrad wurde vermutlich im Verlauf der letzten Woche angefahren, wodurch es umfiel. Der Unfallverursacher oder eine andere Person richteten es dann wieder auf. Dennoch wurde das Krad beschädigt. In beiden Fällen kamen die Unfallverursacher ihrer Pflicht nicht nach, sondern verließen ohne sich zu melden den Unfallort. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell