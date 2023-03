Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 23. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert

Mittwoch, 22.03.2023, gegen 10:40 Uhr

Mutmaßlich auch wegen seines Alkoholisierungsgrades kam ein 52-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag mit seinem PKW in Sickte, Schöppenstedter Straße, nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten dann die deutliche Alkoholbeeinflussung des 52-Unfallverursachers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 25000 Euro. Das Auto des Verursachers musste abgeschleppt werden. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell