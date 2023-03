Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 22. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Zeugen nach einer Körperverletzung gesucht

Montag, 13.03.2023, gegen 17:30 Uhr

Wie bei der Polizei erst später angezeigt worden ist, kam es in der Breiten Herzogstraße / Ecke Kreuzstraße bereits am Montagnachmittag, 13.03.2023, gegen 17:30 Uhr, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 62-jährigen Mannes. Demnach hatte ein bislang unbekannter Täter nach verbalen Streitigkeiten dem 62-Jährigen plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dabei an der Nase verletzt. Anschließend sei der Unbekannte sofort in unbekannte Richtung geflüchtet. Beschreibung des unbekannten Täters: männlich, zirka 60-65 Jahre alt, zirka 180 cm groß, normale Statur, lange grau/weiße eher ungepflegte Haare (über schulterlang), grau/weißer Vollbart, bekleidet mit grauer Hose und grauem Anorak, führte ein goldfarbenes Handy der Marke Samsung mit sich. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell