Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 23. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Beim Einkauf bestohlen

Mittwoch, 22.03.2023, zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr

Einer 67-jährigen Frau ist am Mittwochmittag beim Einkauf in einem Discounter im Kurt-Schumacher-Ring aus der Handtasche die Geldbörse entwendet worden. Die Handtasche war am Griff des Einkaufswagens befestigt gewesen. Der oder die Täter muss offensichtlich eine günstige Gelegenheit ausgenutzt und in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse aus der Handtasche entwendet haben. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch diverse persönliche Papiere. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: PKW durch Feuer zerstört

Mittwoch, 22.03.2023, gegen 04:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, gegen 04:30 Uhr, ein im Distelweg in Salzgitter abgestellter VW Passat in Brand. Der PKW wurde vollständig zerstört, der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

