POL-PPRP: 51-Jähriger nach Durchsuchung in Untersuchungshaft

Limburgerhof (ots) - In der Zeit vom 07.01., 11 Uhr und 08.01.2023, 12 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mannheimer Straße in der Limburgerhof ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000,- Euro. Wer hat in der Mannheimer Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

