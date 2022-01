Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte

Neupotz (ots)

In Neupotz erhielt eine 81-jährige Dame am Vormittag des 19.01.2022 einen verdächtigen Telefonanruf. Die Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus und berichtete von angeblichen Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Dame. In diesem Zusammenhang habe man mehrere Täter festnehmen können, bei denen man unter anderem Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch bei der 81-Jährigen erlangt habe. "Zu ihrem Schutz" erkundigte sich die angebliche Polizistin nach Bargeld und Schmuck im Haus der alten Dame. Die rüstige Rentnerin durchschaute den Täuschungsversuch jedoch, gab keine Auskunft und beendete den Anruf direkt. Durch ihren Sohn wurde der Sachverhalt am nächsten Tag der Polizei mitgeteilt. Fälle wie dieser treten aktuell wieder gehäuft auf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, ältere Menschen im Hinblick auf das Thema "Enkeltrick" und "Anrufe durch falsche Polizeibeamte" zu sensibilisieren und auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen. Wenden Sie sich bei Verdachtsfällen vertrauensvoll an die nächstgelegene Polizeidienststelle und teilen Sie den Sachverhalt dort mit.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell