POL-EU: Frau bei Vollbremsung in Bus verletzt

Mechernich-Lessenich (ots) - Unter Vorspielen falscher Tatsachen am Donnerstagnachmittag zwei Frauen in die Wohnung eines älteren Mannes. Sie gaben an, sie müssten mal die Toilette des Hauses auf. Eine Frau lenkte den Senior durch ein Gespräch ab, während die andere Frau sämtliche Schränke im Obergeschoss des Hauses durchwühlte. Das fiel dem hilfsbereiten Senior auf, als die Frauen schon wieder weg waren. ...

mehr