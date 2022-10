Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Schwelm (ots)

Am 18.07.2022 wurde einer Schwelmerin die EC-Karte auf einem Parkplatz in Schwelm entwendet und anschließend an einem Geldautomaten in Ennepetal unberechtigt eingesetzt und Bargeld vom Konto abgehoben. Hierbei konnte ein männlicher Tatverdächtiger von der Raumüberwachung videografiert werden. Wer kann Angaben machen, die zur Identifizierung des unbekannten Tatverdächtigen führen? Weitere Informationen finden sie in unserem Fahndungsportal unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89820

