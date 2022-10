Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung und Computerbetrug

Ennepetal (ots)

Am 11.06.22 vergaß eine 18-jährige Ennepetalerin ihre Jacke in einem Bus in Ennepetal. Darin befand sich neben ihrem Handy auch ihre EC-Karte, die von Unbekannten entwendet und kurz danach an einem Geldautomaten in Ennepetal unberechtigt eingesetzt wurde. Hierbei wurde das abgebildete Duo durch die Überwachungsanlage aufgezeichnet. Wer kann Hinweise geben die zur Identifizierung der bislang unbekannten Täter führen? Weitere Informationen finden sie in unserem Fahndungsportal unter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89503

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell