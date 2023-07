Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Frauen lenkten hilfsbereiten Senior ab

Mechernich-Lessenich (ots)

Unter Vorspielen falscher Tatsachen am Donnerstagnachmittag zwei Frauen in die Wohnung eines älteren Mannes. Sie gaben an, sie müssten mal die Toilette des Hauses auf.

Eine Frau lenkte den Senior durch ein Gespräch ab, während die andere Frau sämtliche Schränke im Obergeschoss des Hauses durchwühlte.

Das fiel dem hilfsbereiten Senior auf, als die Frauen schon wieder weg waren. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei warnt:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell