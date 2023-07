Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blitzeinbruch in Verbrauchermarkt

Blankenheim (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (2.24 Uhr) brachen drei unbekannte Männer in einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Mürel ein.

Innerhalb von nur fünf Minuten stahlen sie mehrere Zigarettenschachteln.

Der entstandene Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

