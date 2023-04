Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Bei Regen von Straße abgekommen

Borken-Weseke (ots)

Unfallort: Borken-Weseke, Bundesstraße 70 / Landesstraße 572;

Unfallzeit: 24.04.2023, 06.15 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein 34 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen erlitten. Der Südlohner war gegen 06.15 Uhr auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Südlohn-Oeding kommend in Richtung Borken unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve nach rechts in den Graben rutschte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen technischen Mangel an dem Fahrzeug. Die Profiltiefe sämtlicher Reifen unterschritt den gesetzlich vorgeschriebenen Wert. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell