Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Grauer Opel beschädigt

Verursacher flüchtig

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße;

Unfallzeit: zwischen 22.04.2023, 15.00 Uhr, und 23.04.2023, 12.30 Uhr;

Einen grauen Opel beschädigt hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in Bocholt. Der SUV des Typs Crossland stand auf einem Discounterparkplatz an der Welfenstraße, als der Geschädigte am Sonntagmittag den Schaden an der Fahrzeugfront bemerkte. Abgestellt hatte er den Wagen am Nachmittag des Vortages. Da war das Fahrzeug mutmaßlich noch unbeschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990. (db)

