Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht

Audi-Fahrer gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße/Domhof;

Unfallzeit: 22.04.2023, 11.10 Uhr;

Am Samstagvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Audi A4 (älteres Modell) ein Verkehrszeichen an der Einmündung Bahnhofstraße/Domhof. Der Audi hatte ein Ahauser-Kennzeichen (AH) und dürfte vorne links beschädigt sein. Ein Zeuge hatte das Fahrzeug nach dem Unfallknall gegen 11.10 Uhr zunächst rückwärts setzen und dann über den Domhof in Richtung van-Delden-Straße von der Unfallstelle wegfahren gesehen. Den Fahrer, des mit zwei Personen besetzten A 4, beschrieb er: männliche Person mit südländischem Erscheinungsbild und kurzen dunklen Haaren im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die Polizei bittet weitere Zeugen, insbesondere den Audi-Fahrer oder dessen Beifahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell