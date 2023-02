Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Frontalzusammenstoß auf der B64 - Pkw-Führerin verstorben

Warendorf (ots)

Eine 83-jährige Pkw-Führerin aus Warendorf verstarb nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am 24.02.2023, um 12.00 Uhr, auf der B64 in Telgte ereignet hatte. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die B64 von Warendorf aus in Richtung Telgte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines 59-jährigen Mannes aus Sassenberg. Der Sassenberger wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, die Frau verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die B64 für die Dauer von ca. 5 Stunden voll gesperrt.

