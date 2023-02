Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 23.2.2023, 19.50 Uhr auf dem Wetterweg in Ahlen ereignet hat. Der 36-Jährige auf Hamm befuhr mit seinem Pedelec die Schachtstraße in Richtung August-Kirchner-Straße. Als er die Einmündung zum Wetterweg passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 44-Jährigen aus Hamm. Die Frau befuhr zuvor mit ihrem Auto den Wetterweg und bog auf die Schachstraße ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell