POL-MG: Zeugen gesucht: Streifenwagen beschädigt

Mönchengladbach (ots) - Ein an der Kölner Straße in Odenkirchen geparkter weißer VW Tiguan ist zwischen Sonntag, 14. August, 12 Uhr und Montag, 15. August, 6.45 Uhr gestohlen worden. Die 56-jährige Besitzerin hatte den Wagen am Sonntag verschlossen an der Straße abgestellt und konnte ihn am Montag dort nicht mehr vorfinden. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um ...

