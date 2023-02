Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Auf regennasser Straße geriet ein Pkw ins Schleudern

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 23.2.2023, 14.15 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall auf der L 811 zwischen der L 793 und Alverskirchen. Eine 23-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Landstraße in Richtung Alverskirchen. Kurz nach einer Kurve kam der Pkw der Kölnerin auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Die junge Frau versuchte noch gegenzulenken, geriet dennoch mit dem Auto in den angrenzenden Graben. Ein 52-jähriger Füchtorfer, der der Frau mit seinem Fahrzeug entgegenkam, bremste ab und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Die 23-Jährige wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die L 811 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Autos gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.800 Euro.

