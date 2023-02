POL-WAF: Sassenberg. Stark alkoholisiert Fahrrad gefahren und gestürzt

Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer eines Kombis, der am Dienstag, 21.2.2023, 5.50 Uhr an einem Verkehrsunfall an der Einmündung Zum Sundern/Berliner Ring in Oelde beteiligt war. Der Unbekannte befuhr mit seinem Auto die Straße Zum Sundern in Richtung Berliner Ring. Er hielt zunächst an der Einmündung und fuhr an, als eine 28-Jährige diese zu Fuß querte. ...

