Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Täter mit roter Mütze gesucht

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 22.2.2023 ereignete sich ein Einbruch in eine Firma an der Max-Planck-Straße in Telgte. Vermutlich zwei unbekannte Personen brachen in das Gebäude ein und öffneten auch Büros gewaltsam. Die Täter stahlen einen Laptop, eine Webcam, einen Monitor und einen Kaffeevollautomaten. Einer der Täter trug eine rote Mütze. Wer hat verdächtige Beobachtungen an der Max-Planck-Straße oder in der näheren Umgebung gemacht? Wer hat dort einen Verdächtigen mit einer roten Mütze gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell