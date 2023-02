Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Fußgängerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines Kombis, der am Dienstag, 21.2.2023, 5.50 Uhr an einem Verkehrsunfall an der Einmündung Zum Sundern/Berliner Ring in Oelde beteiligt war. Der Unbekannte befuhr mit seinem Auto die Straße Zum Sundern in Richtung Berliner Ring. Er hielt zunächst an der Einmündung und fuhr an, als eine 28-Jährige diese zu Fuß querte. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen der Oelderin und dem Pkw, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der Autofahrer hielt noch an und beide Beteiligten stritten miteinander. Anschließend fuhr der Mann weiter.

Der Flüchtige ist geschätzt 55 bis 60 Jahre alt, trug eine Brille und hat kurze graue Haare. Der Unbekannte fuhr einen grauen oder dunkelgrauen Kombi, mit dem Kennzwischenfragment WAF-J.

Hinweise zu dem Autofahrer nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

