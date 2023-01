Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: 47-Jähriger nach Raubdelikt vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei haben in der Nacht zu Dienstag (24.01.2023) einen 47-jährigen Mann nach einem Raubdelikt in einer Stadtbahn festgenommen.

Zur Tatzeit gegen 04:20 Uhr war ein 31-jähriger Mann in einer Bahn der Linie 16 aus der City kommend in Richtung Bad Godesberg unterwegs. Plötzlich soll der 47-Jährige unter Vorhalt eines Teppichmessers die Herausgabe seines Mobiltelefons gefordert haben. Der 31-Jährige lief daraufhin zunächst in der Bahn vor dem mutmaßlichen Räuber davon, übergab aber schließlich sein Mobiltelefon, als er am Ende der Bahn angekommen weiter bedroht wurde. Im Anschluss verließ der Geschädigte die Bahn am Hauptbahnhof. Passanten verständigten die Polizei, die den Tatverdächtigen schließlich an der Haltestelle Max-Löbner-Straße in der Bahn stellen konnte. Das Mobiltelefon des 31-Jährigen und das Teppichmesser wurden bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Der polizeibekannte 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen gegen ihn, die derzeit noch andauern.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell