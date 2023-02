Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sicher zu Hause ankommen - Sonderkontrolltag Geschwindigkeit

Warendorf (ots)

Geschwindigkeit ist Killer Nr. 1 auf unseren Straßen - aus diesem Grund sensibilisieren wir Sie immer wieder in puncto regelkonforme Teilnahme am Straßenverkehr. Wir bieten unter anderem Beratungen an Infoständen an, berichten über Unfälle oder kontrollieren Geschwindigkeiten. Alles immer mit dem Ziel, dass Sie sicher zu Hause ankommen.

Auch am Donnerstag (23.02.2023) gab es einen Sonderkontrolltag mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit. Insgesamt waren im Bereich der Polizeiwache Warendorf 238 Verkehrsteilnehmer auffällig: 167 Mal wurden Verwarngelder wegen zu schneller Geschwindigkeiten erhoben, 69 Mal eine Ordnungswidrigkeitenanzeige diesbezüglich gefertigt. Ein Autofahrer hat sein Handy während der Fahrt genutzt und einmal wurden Drogen gefunden.

Zwei traurige Spitzenreiter sind auf der K 17 in Telgte aufgefallen: bei erlaubten 70 km/h wurden zwei Autofahrer mit 118 km/h und 115 km/h gemessen.

Auch der Kreis Warendorf hat sich an diesem Sonderkontrolltag beteiligt und 447 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren.

Zu schnelles Fahren ist eine Ursache für schwere Unfälle, die teils tödliche Folgen haben können. Die gefahrene Geschwindigkeit spielt dabei eine erhebliche Rolle in Hinblick auf die Schwere der Verletzungen. Kreis und Polizei führen regelmäßig diese Geschwindigkeitskontrollen mit dem Ziel durch: weniger Tote und Verletzte auf den Straßen im Kreis Warendorf.

