POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Ruhrallee

Legden-Asbeck (ots) - Tatort: Legden-Asbeck, Margaretendamm; Tatzeit: 22.04.2023, 12.30 Uhr, zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr; Nachdem viele Friedhöfe in den umliegenden Gemeinden in der jüngeren Vergangenheit von Metalldieben heimgesucht wurden, gerieten nun die Ruhestätten in Legden-Asbeck in den Fokus der Täter. Zu dem Geschehen am Margaretendamm kam es am ...

mehr