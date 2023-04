Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden-Asbeck - Metalldiebe auf Friedhof

Auch Asbeck bleibt nicht verschont

Legden-Asbeck (ots)

Tatort: Legden-Asbeck, Margaretendamm;

Tatzeit: 22.04.2023, 12.30 Uhr, zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr;

Nachdem viele Friedhöfe in den umliegenden Gemeinden in der jüngeren Vergangenheit von Metalldieben heimgesucht wurden, gerieten nun die Ruhestätten in Legden-Asbeck in den Fokus der Täter. Zu dem Geschehen am Margaretendamm kam es am Samstag zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr. Noch gut zu erkennende Schuhsohleneindruckspuren ließen den Schluss zu, dass die Diebe nach einem Gewitter, das in der ersten Nachthälfte über Asbeck niederging, zuschlugen. Die Polizei bittet weitere Geschädigte, Anzeige über das Onlineportal der Polizei NRW (https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten) oder in einer Polizeidienststelle zu erstatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell