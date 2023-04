Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Glasscheibe beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall;

Tatzeit: zwischen 22.04.2023, 15.00 Uhr, und 23.04.2023, 11.30 Uhr;

Eine Schaufensterscheibe eines Versicherungsbüros haben Unbekannte in Borken beschädigt. Zu dem Geschehen am Butenwall kam es zwischen Samstag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell