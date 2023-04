Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pärchen konsumiert Cannabis in den Niederlanden

Weiterfahrt untersagt

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Alstätter Brook;

Tatzeit: 23.04.2023, 16.45 Uhr;

Deutliche körperliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben sich bei einem Autofahrer und dessen Beifahrerin. Der 37 Jahre alter Fahrer hatte beim Erblicken des Streifenwagens an dem Grenzübergang Sandersküper zunächst abrupt abgebremst, um dann stark zu beschleunigen. Grund genug für zwei Polizisten, mal genauer hinzusehen. Wie sich herausstellte, hatten die beiden eine geringe Menge Marihuana mit über die Grenze gebracht. In Sachen einer gültigen Fahrerlaubnis widersprach sich der Mann obendrein: Zunächst gab er an, dass er seinen Führerschein in Stadtlohn vergessen habe. Als die Beamten dieses überprüfen wollten, änderte sich die Geschichte. Das Dokument würde in Polen liegen, gab der 37-Jährige nun an. Mutmaßlich wohl eher eine Schutzbehauptung, denn eine Recherche in den deutschen sowie polnischen Führerscheindateien schlug fehl. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein, stellten die Drogen sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Substanzen exakt nachweisen zu können. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell