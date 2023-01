Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zu spät gebremst

Am Mittwoch ereignete sich auf der B465 bei Biberach ein Auffahrunfall.

Gegen 6 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem VW auf der B465 von Biberach in Richtung Warthausen. Aufgrund des Verkehrs musste er bremsen. Das bemerkte ein 28-Jähriger zu spät. Der Fahrer des Skoda konnte nicht mehr anhalten und fuhr seinem Vordermann in das Heck. Die Polizei Biberach ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf jeweils 2.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Hinweis der Polizei:

Auffahrunfälle passieren tagtäglich auf deutschen Straßen. Ursachen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer genug Abstand zum Vordermann. Sie werden deshalb nicht später an Ihrem Ziel ankommen. Versuchen Sie, jede Ablenkung im Straßenverkehr zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann schwere Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

