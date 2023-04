POL-BOR: Gronau - Unfall auf Radweg

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Wallstraße; Tatzeit: 18.04.2023, 17:00 Uhr, bis 21.04.2023, 21:00 Uhr; Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Freitag, 21.00 Uhr gewaltsam in ein Geschäft an der Wallstraße einzudringen. Mehrere Hebelmarken an einer Zugangstür zeugten vom Vorhaben der Täter. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: ...

