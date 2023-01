Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Oberstraße

Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht vom 25.01.2023 auf den 26.01.2023 eine Fensterscheibe eines Supermarktes auf der Oberstraße in Nordkirchen ein und gelangten so in die dortige Bäckerei. Dort entwendeten sie einen Tresor samt Inhalt (vierstelliger Geldbetrag). In die Räumlichkeiten des Supermarktes gelangten sie augenscheinlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

