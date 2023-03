Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Ost (ots)

Unbekannte sind am Freitag oder am Samstag (03./04.03.2023) in Wohngebäude an der Epplestraße und dem Rohreckweg eingebrochen. An der Epplestraße öffneten die Einbrecher zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag die Tür zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses und stahlen anschließend eine Siebträgermaschine im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Rohreckweg hebelten unbekannte Täter am Samstag im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 22.40 Uhr das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie stahlen Bargeld, Schmuck und Handtaschen im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

