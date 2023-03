Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung geklärt

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Einem 27-järhigen Mainzer ist es zu verdanken, dass eine Sachbeschädigungsserie im Mainzer Bleichenviertel am Donnerstagabend aufgeklärt werden konnte.

Gegen 18:30 Uhr fiel dem 27-Jährigen Zeugen ein Mann auf, der in der Gärtnergasse, der Hinteren Bleiche und in der Bahnhofstraße mit einem Permanentmarker verschiedene Gegenstände beschmierte. Der Täter schmierte einzelne Wörter auf eine Vielzahl von Schaufensterscheiben, Straßenschilder, Tür- und Torrahmen, sowie Firmenwegweiser. Der aufmerksame Zeuge konnte den Schmierfinken beobachten und bis zum Mainzer Hauptbahnhof verfolgen. Die alarmierten Funkstreifen der Mainzer Polizei konnten den Täter in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof kontrollieren. Bei der Kontrolle konnten diverse Filzstifte/Permanentmarker aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Täter handelte sich um einen 33-jährigen Mann, der im Anschluss an die Personenkontrolle erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Darüber hinaus können die geschädigten Personen zivilrechtliche Ansprüche gegen den Mann stellen.

Sollte es noch weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell