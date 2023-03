Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei zwischen zwei Frauen

Mainz-Bahnhof (ots)

Am Montagabend kam es am Bahnhofplatz in Mainz zu einem Einsatz von Bundes- und Landespolizei. Gegen 21:05 Uhr gerieten zwei 31-jährige Frauen in Streit. Nachdem es zu heftigen Beleidigungen kam, schlug die 31-jährige Beschuldigte vom Hartenberg, der 31-jährigen Geschädigten aus der Mainzer Neustadt mit ihrem Handy derart gegen den Kopf, dass eine Platzwunde entstand. Die Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof konnte den Streit schlichten und für die Verletzte einen Rettungswagen alarmieren. Von einer Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2 wurde der Sachverhalt polizeilich aufgenommen und eine Strafanzeige gegen die 31-jährige Täterin gefertigt, die bereits in der Vergangenheit wegen Aggressionsdelikten aufgefallen war.

