Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendlicher mit Schreckschusswaffe angegriffen

Mainz-Marienborn (ots)

Ein Streit zwischen vier augenscheinlich jugendlichen Personen eskalierte am Sonntagvormittag durch den Einsatz einer Schreckschusswaffe.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie gegen 11:28 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, in der Straße Am Sonnigen Hang, in Streit geriet. Im Laufe der Auseinandersetzung zog einer der jungen Männer plötzlich eine Schreckschusswaffe, zielte damit auf einen anderen Jugendlichen und gab einen Schuss in Richtung dessen Gesichtes ab. Hiernach sammelte der Schütze noch die Patronenhülse auf und flüchtete auf einem Mofa mit scheinbar abgelaufenem Versicherungskennzeichen. Der junge Mann auf den geschossen wurde, als auch der Rest der Gruppe verließen ebenfalls die Örtlichkeit. Ob und wie der junge Mann verletzt worden ist, ist derzeit nicht bekannt. Der Täter soll blonde Haare und eine dunkle Oberbekleidung getragen haben. Zudem sei er von kräftiger Statur gewesen. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte weder der Täter, noch andere beteiligte Personen angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen der Tat. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

