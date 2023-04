Polizei Münster

POL-MS: Polizisten beobachten Marihuana-Verkauf am Berliner Platz - Hochwertige Uhr beschlagnahmt

Münster (ots)

Polizisten haben am Montagabend (17.4., 17:55 Uhr) am Berliner Platz einen Marihuana-Kauf beobachtet und bei dem Verkäufer eine hochwertige Armbanduhr beschlagnahmt.

Die Beamten sahen, wie der 25-Jährige ein Tütchen mit Drogen gegen Bargeld tauschte. Als sie den Mann kontrollierten, fanden sie weitere Drogen in seinen Taschen sowie 170 Euro in dealertypischer Stückelung. In dem Rucksack des 25-Jährigen entdeckten sie zudem eine Damenuhr in einem dreistelligen Euro-Wert . Ob diese aus einem Diebstahl stammt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizisten stellten das Bargeld, die Drogen und die Uhr sicher. Der 25-Jährige trat daraufhin gegen ein Fahrrad und griff die Beamten verbal aggressiv an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung eines Platzverweises nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Den 25-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

