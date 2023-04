Polizei Münster

POL-MS: Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse - 42-Jähriger mit 1,02 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Münster / Coesfeld (ots)

Ein 42-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen (15.4., 1:10 Uhr) auf der Autobahn 43 bei Senden alkoholisiert und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, vor der Polizei geflüchtet.

Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass der Autofahrer bei Nottuln in Schlangenlinien in Richtung Wuppertal unterwegs ist. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Etwa eine Stunde später entdeckten die Beamten den 42-Jährigen in seinem Opel auf der Autobahn 43 bei Senden in Richtung Münster.

Anhaltesignale ignorierte der Mann aus Steinfeld und verringerte seine Geschwindigkeit auf etwa 20 km/h, bevor er an der Anschlussstelle Senden in ein Gewerbegebiet vor der Polizei flüchtete. In einer Sackgasse verließ er seinen Wagen und rannte zu Fuß davon. Die Beamten stoppten ihn wenige Meter weiter.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Seinen Opel beschlagnahmten die Polizisten auf Antrag der Staatsanwaltschaft, da der 42-Jährige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen ist und bereits nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell