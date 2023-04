Polizei Münster

POL-MS: Fahrrad unter dem Einsatz von Pfefferspray geraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (14.4., 22 Uhr) am Berliner Platz einem Münsteraner sein Fahrrad gestohlen.

Der 22-Jährige hatte sein Rad kurz unverschlossen vor einem Kiosk abgestellt und das Geschäft betreten. Aus den Räumen heraus beobachtete er dann, wie ein Mann sich an seinem Fahrrad zu schaffen machte, trat heraus und sprach ihn an. Aus einem kurzen Wortgefecht entwickelten sich ein Streit und eine Rangelei. Im Verlauf rief der unbekannte Täter drei Komplizen hinzu. Gemeinsam schlugen und traten die Männer auf den 22-Jährigen ein, einer sprühte Pfefferspray in sein Gesicht. Mit dem Fahrrad flüchtete das Quartett anschließend in Richtung Herwarthstraße.

Der Münsteraner beschreibt die Angreifer als Männer mit dunklem Teint. Einer hatte einen Vollbart, alle hatten gelockte schwarze Haare und Kapuzen auf. Alle vier Personen trugen Schuhe der Marke Nike in unterschiedlichen Farben, einer eine schwarze Jogginghose mit weißer Nike-Aufschrift und einen schwarzen Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell