Polizei Münster

POL-MS: "Meins bleibt Meins!" - Kostenlose Fahrradregistrierung am Harsewinkelplatz

Münster (ots)

Am Dienstag (18.04.) findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die nächste Fahrradregistrierung der Polizei Münster am Harsewinkelplatz statt.

Die kostenlose Fahrradregistrierung der Polizei ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl in Münster. Die Experten der Polizei Münster werden rund um das Thema Fahrraddiebstahl informieren und die Fahrräder registrieren. Interessierte werden gebeten den Personalausweis mitzubringen.

Unabhängig von dieser Aktion haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit Ihr Fahrrad an jeder Polizeiwache registrieren zu lassen.

Alle weiteren Termine finden Sie auf der Internetseite https://muenster.polizei.nrw/artikel/mein-bleibt-meins der Polizei Münster.

