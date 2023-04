Polizei Münster

POL-MS: Angriff mit Kantholz am Bremer Platz: Richter erlässt Haftbefehl gegen Tatverdächtigen - 46-Jähriger schwebt weiterhin in Lebensgefahr

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Mit Kantholz angegriffen - Mordkommission im Einsatz - Tatverdächtiger festgenommen" (ots vom 12.04.2023, 18:43 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster

Nach dem Kantholz-Angriff am Montagabend (10.4, 18:06 Uhr) am Bremer Platz schwebt das 46-jährige Opfer weiterhin in Lebensgefahr. Ein Richter folgte am Donnerstag (13.4.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft Münster und ordnete gegen den 49-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes an. Der Beschuldigte äußert sich nicht zur Tat.

Medienanfragen beantwortet Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0172 2913810.

