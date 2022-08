POL-HS: Mofafahrer verunglückt

Erkelenz (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten. Zwischen Freitagnachmittag (19. August), 16.20 Uhr, und Montagmorgen (22. August), 7 Uhr, hebelten Einbrecher das Fenster einer Einrichtung in der Brückstraße auf und gelangten so in die Innenräume. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Münzgeld. In einen am Karolingerring gelegenen Kindergarten drangen ...

