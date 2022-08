Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindertagesstätten

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten. Zwischen Freitagnachmittag (19. August), 16.20 Uhr, und Montagmorgen (22. August), 7 Uhr, hebelten Einbrecher das Fenster einer Einrichtung in der Brückstraße auf und gelangten so in die Innenräume. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Münzgeld. In einen am Karolingerring gelegenen Kindergarten drangen Unbekannte ebenfalls über ein Fenster ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Der Tatzeitraum lag hier zwischen Samstagmittag (20. August), 13 Uhr, und Montagmoorgen (22. August), 7 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell