Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Elektrorollers

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Diebe stahlen einen in der Straße Am Wasserturm mit einem Fahrradschloss an einem Pfosten gesicherten Elektroroller. Die Tat geschah Samstagnachmittag (20. August) zwischen 16.40 Uhr und 17.15 Uhr.

