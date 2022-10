POL-GI: Im Seltersweg "angetanzt" + Whats App Betrug + 88 - Jährige beinahe Opfer vom Zetteltrick + Zigarettendiebe am Werk + Unfall mit Traktor + Wildkorb gestreift

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 28.10.2022:

Gießen: Im Seltersweg "angetanzt"

Ein Verdächtiger wurde nach einem Antanzen im Gießener Seltersweg am frühen Freitagmorgen in der Gießener Innenstadt festgenommen. Der 32 - Jähriger Mann und zwei weitere Personen hatten kurz nach Mitternacht einen 23 - Jährigen im Bereich der Skulptur "Die drei Schwätzer" angetanzt und dabei dessen Geldbörse entwendet. Die Geldbörse konnten wenig später wieder aufgefunden werden. Daraus fehlen jedoch etwa 100 Euro. Die ersten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen führten zu einem algerischen Staatsangehörigen. Der 32 - jährige Asylbewerber wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zwei Hochwertige E-Bikes entwendet

In der Fröbelstraße haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen etwa 11.00 und 14.00 Uhr ein hochwertiges E-Bike entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar das Schloss gekackt und das Rad der Marke Cube mitgenommen. Es handelt sich um ein schwarzes Rad des Typs Reaction Hybrid Expert im Wert von 3.000 Euro. Ein weiteres E-Bike der Marke Giant wurde in der Nacht zum Donnerstag im Lärchenwäldchen in Gießen entwendet. Auch in diesem Fall hatten die Langfinger ein Schloss aufgebrochen und das Rad dann weggebracht. Das blaue Rad "Trance E+" hat einen Wert von 2.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Reifen und Zweirad aus Garage entwendet

Im Schiffenberger Weg haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch mehrere Autoreifen und ein Zweirad aus einer Garage entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zu der Garage und transportierten die Teile bzw. Gegenstände ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Über 2.000 Euro überwiesen - Whats App Betrug

Betrüger waren offenbar am Mittwoch und Donnerstag bei einem 67 - Jährigen am Werk. Die Unbekannten hatten den Mann am Mittwoch über eine ihm unbekannte Nummer per WhatsApp kontaktiert. In diesem Text gaben sich die Täter als Sohn des 67 - Jährigen aus und gaukelten vor, dass dieser eine neue Handynummer habe und die alte Nummer daher wegen eines Defektes des alten Handys gelöscht werden könne. Nach dem Tausch der Nummer meldete sich der Sohn und bat um die Begleichung einer Rechnung von etwas über 2.000 Euro. Nachdem der Lindener den Betrag überwies, meldeten sich die Unbekannten erneut und forderten nochmals, eine weitere Rechnung in Höhe von 4.000 Euro zu überweisen. Dabei wurde der 67 - Jährige skeptisch und rief seinen Sohn an. Dabei flog der Betrug auf.

So können Sie sich vor Betrug über Messengerdienste schützen:

Checken Sie Ihren Code: Teilen Sie niemals den Code zur Verifizierung Ihres Accounts (der sechsstellige Registrierungscode, den Sie per SMS erhalten haben).

Checken Sie Ihre PIN: Richten Sie eine persönliche PIN für Ihren Account ein (auch bekannt als Verifizierung in zwei Schritten).

Checken Sie Ihr Bild: Schützen Sie Ihr Profilbild (damit es nur Ihre Kontakte sehen können).

Checken Sie Ihren Kontakt: Wenn vermeintliche Kontakte Sie um einen Gefallen bitten, der Ihnen suspekt vorkommt, überprüfen Sie ihre Identität, indem Sie um eine Sprachnachricht bitten oder einfach anrufen.

Machen auch Sie Ihren Account sicher und informieren Sie andere, damit auch ihre WhatsApp-Konten sicherer werden und sie nicht Opfer eines Betrugs werden.

Gießen: 88 - Jährige beinahe Opfer vom Zetteltrick

Offenbar im letzten Moment ist eine 88 - Jährige aus Gießen auf mehrere Betrügerinnen aufmerksam geworden. Offenbar hatte das Trio am vergangenen Montag (24.10.2022), gegen 13.00 Uhr, bei der Gießenerin den sogenannten Zetteltrick angewendet. Zunächst hatte eine Frau bei der 88 - Jährigen geklingelt und mitgeteilt, dass sie die Putzfrau der Nachbarin sei und für diese eine Nachricht hinterlassen müsse. Dazu forderte sie einen Zettel und einen Stift. Die erste Unbekannte betrat dann mit einer weiteren Frau das Haus und schrieb dann dort den Zettel. Offenbar ging in diesem Moment eine weitere dritte Person das Haus, wahrscheinlich um Wertsachen der Frau zu stehlen. Die aufmerksame Seniorin bemerkte dies und verwies das Trio lautstark aus ihrem Haus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Zigarettendiebe am Werk

Am Freitag, gegen 02.30 Uhr, waren in der Straße "Alter Weg" in Garbenteich Zigarettendiebe am Werk. Die Unbekannten hatten an einem Getränkemarkt eine Scheibe ein. Anschließend stiegen die Kriminellen ein und hatten es dann zielgerichtet aus Zigaretten abgesehen. Mit Zigaretten im Wert von mehreren Hundert Euro verschwanden die Unbekannten wieder. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Größere Menge an Leergut entwendet

Leergut im Wert von fast 500 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen Am alten Bahnhof entwendet. Die Unbekannten hatten aus einem Container, der sich bei einem Getränkemarkt befindet, die Sachen gestohlen. Laut zeugen sollen die Täter einen dunklen Mercedes Vito mit Kölner Kennzeichen benutzt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Wettenberg: Offenbar Vorfahrt nicht beachtet

Am frühen Freitagmorgen hat ein Radfahrer offenbar nicht die Vorfahrt eines Autofahrers in der Goethestraße in Wißmar beachtet. Der 34 - jährige Radfahrer aus Lollar war gegen 02.50 Uhr mit seinem Fahrrad in der Goethestraße in Richtung Marburger Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich missachtete der Radfahrer offenbar die Vorfahrt eines 47 - jährigen Autofahrers. Dabei wurde der 34 - Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass er offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Unfall mit Traktor

Am Donnerstag, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3481 zwischen Lich und Nieder-Bessingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Nieder-Bessingen unterwegs. Der Traktorfahrer wollte auf diesem Stück nach links in einen Feldweg abbiegen. Offenbar hatte dies eine 75 - Jährige, die in einem Toyota Yaris dahinter unterwegs war, zu spät bemerkt und überholte den Traktor des 16 - Jährigen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Wildkorb gestreift

Offenbar an einem Wildkorb (Wildträger) hängen geblieben ist ein Autofahrer mit seinem PKW am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes hatte der Autofahrer offenbar den an der Anhängerkupplung eines Geländewagens angebrachten Wildträgers gestreift. Offenbar, so Zeugen, stieg der Verursacher aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend stieg er wieder in seinen schwarzen Kia und fuhr davon. Durch die Zeugenaussagen konnte der Fahrer des PKW, ein 60 - Jähriger aus Buseck, ermittelt werden. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Unfallflucht zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Fernwald: Auf PKW aufgefahren

In Höhe der Anschlussstelle zur A 5 bei Fernwald kam es am Donnerstag, gegen 13.30 Uhr, u einem Auffahrunfall. Offenbar hatte ein 51 - Jähriger mit seinem PKW gehalten, als eine Ampel auf Rot stand. Die dahinter ebenfalls in Richtung Gießen fahrende 19 - Jährige aus Schotten sah dies offenbar zu spät und fuhr auf den PKW des Laubachers auf. Die Fahrerin wurde verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hoher Schaden bei Unfallflucht

Einen sehr hohen Schaden hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in der Gnauthstraße in Gießen angerichtet. Offenbar war der Unbekannte in dieser Nacht in Richtung Nahrungsberg unterwegs, als er dann das auf der rechten Seite geparkte Fahrzeug (Mercedes A-Klasse) an der gesamten linken Seite beschädigte. Der angerichtete Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht auf dem Uni-Parkplatz

In der Otto-Behagel-Straße kam es am Donnerstag, zwischen 08.00 und 17.00 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter touchierte offenbar beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten blauen VW Golf. Trotz Schadens von mehreren hundert Euro fuhr der Verursacher davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

