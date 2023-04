POL-MS: Kind fährt 79-Jährige am Aasee mit Fahrrad an - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Dienstag (18.04.) findet in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die nächste Fahrradregistrierung der Polizei Münster am Harsewinkelplatz statt. Die kostenlose Fahrradregistrierung der Polizei ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl in Münster. Die Experten der Polizei Münster werden rund um das Thema Fahrraddiebstahl informieren ...

