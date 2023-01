Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Piept Rauchmelder - Feuerwehr Hamburg rettet Frau aus brennender Wohnung

Hamburg (ots)

Hamburg Eidelstedt, Feuer mit medizinischem Notfall, 04.01.2023, 08:06 Uhr, Hörgensweg

Am Mittwochmorgen wurde der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 ein piepender Rauchmelder in einem Hochhaus im Hörgensweg in Hamburg Eidelstedt gemeldet. Durch die Rettungsleitstelle wurden daraufhin der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Stellingen und die Freiwillige Feuerwehr Eidelstedt zu der Einsatzadresse alarmiert.

Als die ersten Kräfte eintrafen, war Feuerschein in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines 12-geschossigen Hochhauses sichtbar. Ein Trupp ging sofort unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Brandwohnung vor. Die Kräfte fanden in der bereits stark verrauchten Wohnung eine nicht ansprechbare Frau vor und retteten diese sofort ins Freie. Nach einer medizinischen Versorgung durch Notfallsanitäter und Notarzt konnte die 74-Jährige mit einer Rauchgasintoxikation, aber kreislaufstabil in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung befördert werden.

In der Wohnung brennendes Mobiliar wurde durch den Angriffstrupp abgelöscht. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Dieser Einsatz zeigt: Der funktionierende Rauchmelder hat das Leben der Frau gerettet. Nur so wurden Nachbarn aufmerksam und haben die Feuerwehr Hamburg gerufen.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 20 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.

