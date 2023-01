Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Konz (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde der Polizeiwache Konz angezeigt, dass ein Hund in Konz-Roscheid offensichtlich etwas gefressen oder aufgenommen hatte, was im Anschluss zu Vergiftungserscheinungen führte. In einer Tierklinik wurde sodann festgestellt, dass es sich bei dem aufgenommenen Gift um ein Toxin handelt, welches erst nach mehreren Stunden wirkt und schlimmstenfalls zum Tode des Tieres führen kann. In diesem Fall befand sich das Tier allerdings ununterbrochen auf dem Anwesen des Hundehalters, so dass sich derzeit keine Hinweise darauf ergeben, wie das Tier in Kontakt mit dem Gift kam. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Hund in Kontakt mit einem "Giftköder" kam, weshalb die polizeilichen Ermittlungen auch wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu führen sind. Die Polizei Konz warnt davor, die eigenen Tiere in dem besagten Bereich frei laufen zu lassen, da Vergiftungen bei Hunden schnell ein lebensbedrohliches Ausmaß erreichen können. Im Zweifelsfall sollte schnellstmöglich ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501 / 9268-0 erbeten.

