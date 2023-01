Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrskontrolle führt zu mehrstündiger Straßensperrung wegen eines sprengstoffverdächtigen Gegenstandes

Trier- Ruwer (ots)

Am Donnerstag, 05.01.2023, gegen 20.00 Uhr, wurde in Trier Ruwer in der Ruwerer Straße ein 43-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm konnten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Zudem besaß er keinen Führerschein. In seinem Fahrzeug konnte ein nicht funktionsfähiges Gewehr, mehrere Messer sowie mehrere sprengstoffverdächtige Gegenstände aufgefunden werde. Die Kontrollörtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt, die Ruwerer Straße mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. Nach einer Untersuchung durch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes Rheinland- Pfalz konnte der Sprengstoffverdacht nicht bestätigt und schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Autofahrer wurde aufgrund seines Ausnahmezustandes in die Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

