POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.

Welschbillig (ots) - Am Donnerstag, 5. Januar 2023 gegen 14:10 Uhr wurde durch drei Jugendliche in einem Bus in Welschbillig Pfefferspray versprüht. Hierdurch kam bei es bei mehreren Mitfahrern in dem Bus zu Atemnot und Reizungen der Augen. Die überwiegend verletzten Kinder und Jugendlichen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt. Einige mussten in umliegende ...

mehr